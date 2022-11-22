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Сегодня, 19:10

Сайнс: «Не стану врать: я не в восторге от своего сезона»

Алина Савинова
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался об итогах сезона-2022 в «Формуле-1».

«Не стану врать: я не в восторге от своего сезона. Первая его половина вышла сложной. Прежде у меня никогда не было проблем с темпом, я сразу ехал быстро практически на любой машине. Но сейчас впервые уступал [напарнику] две-три десятых. Мне пришлось по-настоящему постараться, чтобы ликвидировать это отставание. Шарль был по-настоящему хорош на старте чемпионата. Но это позволило мне лучше увидеть собственные слабые места. Я сумел найти верный ритм и отыскать общий язык с машиной. Это важный базис для нового сезона», — приводит Motorsport слова Сайнса.

Также он ответил на вопрос, что не позволило ему и его команде добиться больших успехов в этом сезоне.

«У «Ред Булл» была более универсальная машина. Она работала практически на каждом этапе, а мы очень сильно зависели от трасс, особенно во второй половине сезона.
Весной и в начале лета мы были быстры везде, но затем наши доработки замедлились. Соперники из «Мерседес» и «Ред Булл» справлялись куда лучше», — добавил испанец.

Сайнс завершил сезон на пятой позиции в турнирной таблице, набрав 246 очков. Чемпионом «Формулы-1» в сезоне-2022 стал представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен (454 очка). Пилот «Феррари» Шарль Леклер занял второе место (308 очков).

Источник: https://ru.motorsport.com/f1/news/ne-stanu-vrat-ya-ne-v-vostorge-sajns-podvel-itogi-sezona-22/10403167/
Карлос Сайнс
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