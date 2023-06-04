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Сегодня, 08:26

Сайнс: «Перед гонкой «Феррари» находится в наилучшем положении, теперь нужно достать до первого места»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Испании». Он занял второе место.

«Борьба была очень плотной, в сложных условиях. Непросто было даже в первом и втором сегменте. Наверное, это была одна из самых сложных квалификаций в Барселоне, если говорить о погодных условиях, но мы справились. Думаю, что перед гонкой мы находимся в наилучшем положении и теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы достать до этого первого места завтра. Я выложился на максимуме, атаковал на пределе. Борьба в этот уик-энд идет очень плотная — даже с «Маклареном», с «Альпин», «Мерседесом», «Астон Мартин», — фактически мы все были примерно на одном уровне», — приводит слова Сайнса Sky Sports.

Квалификацию «Гран-при Испании» выиграл пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третье время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис.

Гонка «Гран-при Испании» состоится 4 июня. Начало — в 16.00 мск.

Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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