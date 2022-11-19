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19 ноября, 23:55

Сайнс: «Думаю, у нас будет хороший шанс победить «Мерседес»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвел итоги квалификации «Гран-при Абу-Даби».

«Думаю, соперники находятся вполне в пределах досягаемости. Хотя с другой стороны в этот уик-энд именно «Ред Булл» располагает быстрейшей машиной. Так что в гонке у них может быть преимущество.

Однако самое важное сегодня то, что мы смогли обогнать «Мерседес», хотя соперники хорошо смотрелись весь уик-энд. И я думаю, что завтра у нас будет хороший шанс их победить. Завтра мы выложимся на максимуме. Лично мне же хотелось бы закончить сезон на подиуме», — сказал Сайнс Sky Sports.

Мерседес
Феррари
Карлос Сайнс
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