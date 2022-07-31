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Сайнс: «Феррари» упустила победу на «Гран-при Венгрии» из-за нехватки темпа»

Карлос Сайнс назвал причину, по которой «Феррари» упустила победу на «Гран-при Венгрии»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс объяснил, почему команда упустила победу на «Гран-при Венгрии».

«Думаю, нам сегодня не хватало скорости. Я также не думаю, что сегодня мы много ошибались. Мне кажется, что когда вам не хватает скорости — как не хватало «Ред Булл» на «Гран-при Австрии», например, — никто же не спрашивает о том, «почему «Ред Булл» опять ошиблись?» Нет. Просто сегодня у нас был очень плохой темп, как мне кажется. На мой взгляд, победу мы упустили именно из-за нехватки темпа в таких условиях», — приводит слова Сайнса ESPN F1.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал шестым по итогам гонки, Сайнс — четвертым.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл «Гран-при Венгрии». Голландец, который стартовав с 10-го места, упрочил лидерство в общем зачете.

Источник: https://www.espn.com/f1/story/_/id/34323531/charles-leclerc-says-ferrari-need-get-better-whole
Формула-1
Феррари
Карлос Сайнс
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