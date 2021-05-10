Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Пилот «Астон Мартина» Стролл показал Мазепину средний палец во время гонки «Гран-при Испании»

11:09
Теги:

Пилот «Астон Мартина» Лэнс Стролл показал средний палец российскому пилоту «Хааса» Никите Мазепину во время «Гран-при Испании».

Инцидент произошел во время сессии свободных заездов. Канадец обогнал россиянина на одном из поворотом, после чего показал ему неприличный жест.

Стролл занял одиннадцатое место в гонке на «Гран-при Испании». Мазепин финишировал на последней 19-й позиции.

Читайте также

Апперкот прямо в глаз и цыганская удача. Триумф Канело
Мужчину с пистолетом задержали перед началом парада в центре Москвы
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Как Джиган и Самойлова смогли позволить себе роскошную яхту

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд