Пилот «Астон Мартина» Стролл показал Мазепину средний палец во время гонки «Гран-при Испании»
11:09
Пилот «Астон Мартина» Лэнс Стролл показал средний палец российскому пилоту «Хааса» Никите Мазепину во время «Гран-при Испании».
Инцидент произошел во время сессии свободных заездов. Канадец обогнал россиянина на одном из поворотом, после чего показал ему неприличный жест.
Стролл занял одиннадцатое место в гонке на «Гран-при Испании». Мазепин финишировал на последней 19-й позиции.
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