Пилот «Астон Мартина» Стролл показал Мазепину средний палец во время гонки «Гран-при Испании»

Пилот «Астон Мартина» Лэнс Стролл показал средний палец российскому пилоту «Хааса» Никите Мазепину во время «Гран-при Испании».

Инцидент произошел во время сессии свободных заездов. Канадец обогнал россиянина на одном из поворотом, после чего показал ему неприличный жест.

Стролл занял одиннадцатое место в гонке на «Гран-при Испании». Мазепин финишировал на последней 19-й позиции.