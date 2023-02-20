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Стролл пропустит предсезонные тесты в Бахрейне. Он попал в аварию на велосипеде

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл пропустит предсезонные тесты команды в Бахрейне
Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот команды «Астон Мартин» Лэнс Стролл пропустит предсезонные тесты в Бахрейне.

24-летний гонщик заявил, что не сможет принимать участие в работе команды из-за травм, полученных в результате аварии во время тренировки на велосипеде в Испании.

«Я попал в неприятную аварию, когда тренировался на своем велосипеде в рамках подготовки к сезону. Я полон решимости вернуться в машину и с нетерпением жду предстоящего сезона вместе с командой», — приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

Сезон «Формулы-1» 2023 года стартует с «Гран-при Бахрейна», которое пройдет 3-5 марта. С 23 по 25 февраля там же пройдут предсезонные тесты.

Астон Мартин
Лэнс Стролл
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