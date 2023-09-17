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Сегодня, 11:55

Пилот «Астон Мартин» Стролл пропустит «Гран-при Сингапура» из-за аварии в квалификации

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лэнс Стролл.
Фото AFP

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл пропустит гонку «Гран-при Сингапура».

«После аварии Лэнса в квалификации пилот и команда совместно договорились о том, что он не будет участвовать в гонке. «Астон Мартин» предстоит огромная работа по ремонту автомобиля, а Лэнс по-прежнему ощущает последствия столь сильного удара. Сейчас он сосредоточен на том, чтобы полностью восстановиться к «Гран-при Японии», — говорится в заявлении команды.

Болид Лэнса в ходе квалификации «Гран-при Сингапура» занесло в повороте и ударило о стену, после чего отбросило на трассу. В результате удара была разрушена большая часть левой половины машины.

Фото AFP

Гонка «Гран-при Сингапура» состоится 17 сентября в 15.00 мск.

Источник: Астон Мартин
Формула-1
Астон Мартин
Лэнс Стролл
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