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Сегодня, 19:49

Феттель: «Перед квалификацией думал о людях, которые могли быть здесь»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился эмоциями после завершения квалификации «Гран-при Абу-Даби», которое будет последней гонкой в его карьере.

В Абу-Даби четырехкратный чемпион мира сумел квалифицироваться на 9-м месте.

«Машина оживала. Я очень комфортно чувствовал себя в конце первого сегмента, а затем во втором, так что смог пройти и в третий. В целом сессия хорошая. Сейчас я все еще в боевом настрое, но перед квалификацией были эмоции.

Перед квалификацией я думал о людях, которые могли быть здесь, но их больше нет с нами или они просто не смогли приехать.

Но как только ты садишься в машину и выезжаешь на трассу, то становишься очень занятым. Думаю, это хороший знак. И мне нравится, когда я участвую в борьбе», — цитирует Феттеля Sky Sports.

Астон Мартин
Себастьян Феттель
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