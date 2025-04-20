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Сегодня, 09:15

Стролл: «Посадите пилотов «Макларен» в «Заубер» на 10 лет, и они тоже побьют антирекорд»

Алина Савинова
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Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл отреагировал на установленный им антирекорд «Формулы-1» по непопаданию во второй сегмент квалификации.

26-летний канадец занял 16-е место в квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Он в 75-й раз за карьеру не смог выйти из первого сегмента, превзойдя по этому показателю Кевина Магнуссена (74 раза).

«Да, первый сегмент... Я слышал об этом по громкоговорителю. Ну, посадите пилотов «Макларен» в «Заубер» на 10 лет, и они тоже побьют антирекорд по невыходу из первого сегмента. Все зависит от болида. Когда у тебя быстрая машина, ты бережешь шины и проходишь в третий сегмент. Когда у тебя медленная машина, ты тратишь миллионы комплектов в первом сегменте и в большинстве случаев вылетаешь, если у тебя такой темп. Что есть, то есть», — приводит RacingNews365 слова Стролла.

Гонка на «Гран-при Саудовской Аравии» состоится в воскресенье, 20 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

Формула-1
Лэнс Стролл
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