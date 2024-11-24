Алонсо: «Соперникам Ферстаппена не удавалось сильно его запугать. Надеюсь, я смогу изменить историю»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен заслужил титул чемпиона мира в этом сезоне «Формулы-1».

27-летний нидерландец обеспечил себе чемпионство по итогам «Гран-при Лас-Вегаса», где он финишировал выше идущего вторым в личном зачете Ландо Норриса из «Макларен» и стал недосягаем для британца.

«Думаю, он должен очень гордиться, потому что у него не было лучшей машины на протяжении значительной части чемпионата. Он лучший гонщик в этом году, и мы должны его поздравить и продолжать искать слабые места, но прямо сейчас, кажется, их нет. Каждому, кто до этого момента боролся с Максом за титулы, не удавалось сильно его запугать. Надеюсь, теперь моя очередь, и я смогу изменить историю», — заявил Алонсо.

Ферстаппен завоевал четвертый титул подряд. 43-летний Алонсо является двукратным чемпионом мира серии «Формула-1».