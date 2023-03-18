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18 марта, 21:52

Алонсо: «Наша сильная сторона — темп на длинной дистанции. В гонке «Астон Мартин» должен смотреться еще лучше»

Алонсо считает, что «Астон Мартин» должен смотреться еще лучше в гонке «Гран-при Саудовской Аравии»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги квалификации «Гран-при Саудовской Аравии». Алонсо показал третий результат.

«На «Гран-при Бахрейна» квалификация была нашим слабым местом. Но здесь мы смогли выступить очень хорошо, так что посмотрим, на что мы способны. Вообще это потрясающе. Мы уверены в себе, мы сильны. Наша самая сильная сторона — темп на длинной дистанции. Так что в воскресенье мы должны будем смотреться еще лучше», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии». Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари», но он потеряет десять позиций из-за замены блока управления электроникой.

Формула-1
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
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