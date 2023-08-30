Алонсо: «У меня такое ощущение, будто мы играем в Лиге чемпионов и сражаемся с настоящими топ-командами»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о том, сколько подиумов команда сможет завоевать во второй половине сезона.

«Это «Формула-1», и здесь все быстро меняется. Начало сезона стало для нас неожиданностью. Машина была быстрой, но и команда провела выдающуюся работу над ошибками, исправила проблемы прошлого сезона. У нас была надежность, стратегия и все остальное. Мы очень здорово проявляли себя в большинстве гонок и смогли добиться таких результатов. Сейчас у меня такое ощущение, будто мы играем в Лиге чемпионов и сражаемся с настоящими топ-командами, стараясь переиграть их и на трассе», — приводит Sky Sports слова Алонсо.

На «Гран-при Нидерландов» Алонсо занял второе место. На данный момент 42-летний пилот идет на 3-й строчке в общем зачете «Формулы-1», набрав 168 очков. В Кубке конструкторов «Астон Мартин» также расположился на 3-й позиции (215 очков).