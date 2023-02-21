Окон: «Не думаю, что мы с Гасли когда-либо станем лучшими друзьями, но это не нужно»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон заявил, что не рассчитывает на дружбу со своим новым напарником Пьером Гасли.

«Мы с ним профессионалы, поэтому будем работать так, как нужно, чтобы добиваться результатов. Не думаю, что мы с Пьером когда-либо станем лучшими друзьями, но это не нужно. Главное, чтобы в команде была правильная атмосфера, и именно так сейчас и есть, и так будет оставаться на протяжении всего года.

Мы не в той ситуации, когда можем претендовать на победу в каждой гонке. Мы должны развивать новую машину, и для этого необходимо быть максимально открытыми и обмениваться идеями.

У меня нет никаких опасений — мы с Пьером отлично сработаемся. Мы уже начали сотрудничество, и я жду его продолжения», — приводит слова Окона Marca.