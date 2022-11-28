Эстебан Окон раскритиковал Алонсо: «Он делал только два процента в «Альпин»

Пилот «Альпин» Эстебан Окон раскритиковал бывшего напарника Фернандо Алонсо.

«Я по-прежнему уважаю его, но хорошо, что он перешел в «Астон Мартин». Каждый идет своей дорогой. Честно говоря, я делал 98 процентов работы, а он — 2 процента. Я был перегружен. Я делал всю работу по подготовке в симуляторе, а также занимался рекламными мероприятиями», — приводит слова Окона Racingnews365.

В сезоне-2022 Алонсо занял девятое место в личном зачете, набрав 81 очко, Окон стал восьмым (92 очка).

С 2023 года Фернандо Алонсо будет выступать за «Астон Мартин», с которым он подписал контракт летом этого года.