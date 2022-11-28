Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Р§Рњ 2022
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 20:38

Эстебан Окон раскритиковал Алонсо: «Он делал только два процента в «Альпин»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Пилот «Альпин» Эстебан Окон раскритиковал бывшего напарника Фернандо Алонсо.

«Я по-прежнему уважаю его, но хорошо, что он перешел в «Астон Мартин». Каждый идет своей дорогой. Честно говоря, я делал 98 процентов работы, а он — 2 процента. Я был перегружен. Я делал всю работу по подготовке в симуляторе, а также занимался рекламными мероприятиями», — приводит слова Окона Racingnews365.

В сезоне-2022 Алонсо занял девятое место в личном зачете, набрав 81 очко, Окон стал восьмым (92 очка).

С 2023 года Фернандо Алонсо будет выступать за «Астон Мартин», с которым он подписал контракт летом этого года.

Источник: Racingnews365
Формула-1
Альпин
Астон Мартин
Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
0
Читайте также
Рекордная серия Капризова! Русская звезда набирает очки уже девять матчей подряд
Большунов — об отстранении России: «Люди должны перестать обвинять во всем русских»
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Песков назвал традиционно высоким рейтинг доверия Путину
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Браун ушел с поста спортивного директора «Формулы-1»
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости