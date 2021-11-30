Пилот «Альфа Ромео» Райкконен: «Я не участвую в борьбе за титул «Ф-1» и мне все равно кто выиграет»

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен поделился мнением о борьба за титул «Формулы-1» между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном.

«Все не так напряженно как в прошлом году, конечно, потому что я не участвую. Мне все равно. Выиграет тот, у кого окажется больше очков на финише последней гонки, — приводит слова гонщика GPFans. — Честно говоря, если соперники близки, всегда происходят плотные битвы. Кто-то будет недоволен сегодня, другой пилот — завтра. Полагаю, из этого сделали большую историю, хотя в реальности происходило не так много всего. Но, думаю, это «Ф-1», это пресса».

За 2 этапа до конца сезона-2021 «Формулы-1» пилот «Ред Булл» Ферстаппен лидирует в личном зачете турнира с отрывом в 8 очков от идущего на второй строчке Хэмилтона из «Мерседеса».

3 декабря стартует «Гран-при Саудовской Аравии», который пройдет в Джидде.