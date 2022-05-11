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Сегодня, 11:40

Пилот «Альфа Ромео» Боттас показал, как купается в горной речке голышом

Анна Горшкова
Корреспондент
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Валттери Боттас.
Фото AFP
Валттери Боттас.
Фото Соцсети Валттери Боттаса
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас опубликовал в соцсетях новое фото.

32-летний гонщик показал снимок, на котором он голышом купается в горной речке, которая находится в городе Аспен (Колорадо).

Валттери Боттас. Фото Соцсети Валттери Боттаса
Валттери Боттас.
Соцсети Валттери Боттаса

На прошедшем в выходные «Гран-при Майами» Боттас занял седьмое место. В личном зачете финн занимает восьмое место, набрав 30 очков после пяти этапов «Формулы-1».

Сезон-2022 первый для Боттаса в составе «Альфа Ромео», до этого он пять лет выступал за «Мерседес».

Формула-1
Альфа Ромео
Валттери Боттас
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