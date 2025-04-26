Пиастри: «Спокойствие — часть моего подхода к гонкам»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри рассказал о ментальном подходе к гонкам.

«За свою карьеру я давал волю эмоциям пару раз. Это были негативные эмоции, и да, это оказывает пагубное влияние на выступления. Думаю, умение сохранять спокойствие и оставаться расслабленным — это от природы. Для этого требуется много усилий. Тем не менее, есть место и положительным эмоциям. Конечно, под шлемом вы можете не видеть некоторых моих эмоций. Но для меня спокойствие — часть подхода к гонкам», — цитирует Пиастри Motorsport Week.

20 апреля 24-летний австралиец выиграл «Гран-при Саудовской Аравии». Пиастри набрал 99 очков и возглавил личный зачет пилотов.