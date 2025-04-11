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11 апреля, 19:34

Пиастри заявил, что не хочет управлять болидом «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри заявил, что не заинтересован в переходе в «Ред Булл», так как управлять их машиной крайне сложно.

По его словам, это подтверждают примеры Лиама Лоусона, Серхио Переса в прошлом сезоне и даже Юки Цуноды на «Гран-при Японии». Пиастри отметил, что добиться быстрого успеха в команде, где последние 10 лет настройки болида адаптировались исключительно под стиль Макса Ферстаппена, — задача не из легких.

«Я очень доволен тем, что сейчас выступаю за «Макларен», а не за «Ред Булл»», — добавил гонщик в интервью RaceFans.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Оскар Пиастри
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