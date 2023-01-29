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Сегодня, 09:24

Пиастри заявил, что его цель на предстоящий сезон — узнать как можно больше

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о планах и целях на предстоящий сезон «Формулы-1».

«Здорово было увидеть, как на новой машине впервые заводят мотор. Чем ближе начало сезона, тем больше волнение. И сейчас я очень волнуюсь. Я пока не знаю, чего ждать на первом этапе в Бахрейне. Мне предстоит многому научиться, а хороший результат стал бы бонусом. Нужно выйти на старт и получить удовольствие, насладиться моей первой гонкой в «Формуле-1». Моя цель на предстоящий сезон — узнать как можно больше. В «Формуле-1» есть, чему научиться. Нужно не думать о результатах, а учиться, впитывать информацию — если я все сделаю верно, придут и результаты», — приводит слова Пиастри официальный сайт «Макларена».

Пиастри является чемпионом «Формулы-3» и «Формулы-2». В сезоне-2022 он являлся резервным пилотом «Альпин», в сезоне-2023 он будет пилотом «Макларен», где заменил Риккьярдо.

Формула-1
Макларен
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