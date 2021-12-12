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Пиастри выиграл последнюю гонку «Формулы-2» в сезоне, Шварцман занял пятое место

13:02

Пилот команды «Формулы-2» «Према» Оскар Пиастри выиграл заключительную гонку в рамках «Гран-при Абу-Даби».

Вторым финишировал Гуаньюй Чжоу («УНИ-Виртуози»), на третьей строчке — партнер Чжоу по команде, Фелипе Другович.

Россиянин Роберт Шварцман («Према») занял пятую строчку.

Эта гонка стала заключительной в сезоне-2021. Вчера, 11 декабря Оскар Пиастри досрочно оформил чемпионский титул, а сегодня Роберт Шварцман обеспечил себе второе место в личном зачете. Третью строчку занял китаец Гуаньюй Чжоу.

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Иван Торопцев все материалы автора
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