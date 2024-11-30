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Сегодня, 17:31

Пиастри стал лучшим в спринте на этапе в Катаре, Норрис — второй

Алина Савинова
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Австралийский пилот «Макларен» Оскар Пиастри выиграл спринт «Гран-при Катара». 23-летний гонщик стартовал с третьей позиции.

Вторым в гонке стал партнер австралийца по команде Ландо Норрис, который лидировал всю гонку, но перед финишем пропустил Пиастри вперед.

Третье место занял Джордж Расселл из «Мерседес». Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл», финишировал восьмым.

«Макларен» набрал 623 очка и сохраняет первую строчку в Кубке конструкторов. «Феррари» (593) располагается на второй позиции. Следом идут «Ред Булл» (556) и «Мерседес» (434).

Формула-1
Джордж Расселл
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
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