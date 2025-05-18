Пиастри рассказал, почему упустил победу в гонке в Имоле

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третье место на гонке «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Слишком раннее торможение на старте стало ключевой ошибкой — Ферстаппен же, напротив, блестяще реализовал свой маневр. Безусловно, результат разочаровывает, но проблемы начались еще до этого — мы приняли несколько ошибочных решений. Сегодняшний день явно не наш. Нужно анализировать. «Ред Булл» и Макс были безупречны: грамотный обгон, стабильный темп», — сказал Пиастри в интервью Sky Sports.

Победу в гонке одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, вторым финишировал напарник Пиастри Ландо Норрис.