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Сегодня, 16:05

Пиастри: «Спокойствие — это и дар, и работа»

Камила Абдурахманова
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Австралийский гонщик «Макларена» Оскар Пиастри рассказал о своем подходе к эмоциям в «Формуле-1».

«Бывали моменты, когда эмоции брали верх — обычно в сложных ситуациях, где они только мешали. Но в целом умение оставаться расслабленным — это что-то естественное для меня, хотя и требует постоянной работы.

Если бы камеры поймали мое выражение лица после финиша — вы бы увидели, насколько я был счастлив. Просто я не всегда это демонстрирую.

Рация — для дел, а не для эмоций. Многое остается «под шлемом» — я сознательно так выстроил коммуникацию. Когда нужно быть серьезным, кнопка на руле используется строго по назначению», — рассказал Пиастри autosport.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.

Источник: AutoSport
Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
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