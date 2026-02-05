Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

5 февраля, 15:23

Пиастри рассчитывает на использование «правил папайи» в сезоне-2026

Павел Лопатко

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри ожидает, что «правила папайи» продолжат действовать и в сезоне-2026. В прошлом году австралиец столкнулся с их ограничениями на Гран-при Италии, где после неудачного пит-стопа уступил позицию напарнику Ландо Норрису по просьбе команды.

Это решение, принятое в рамках правил, разрешающих гонщикам свободную борьбу при условии честного соперничества, стало поворотным моментом сезона для Пиастри. После Гран-при Италии он не поднимался на подиум в шести последующих гонках, а на этапе в Азербайджане допустил ошибку в квалификации и аварию в гонке, что сам спортсмен связывает с психологическим давлением после итальянского уик-энда.

«Я получил честный шанс в прошлом году и ожидаю, что все останется так же. Это не означает, что некоторые ситуации нельзя было бы разрешить лучше. С этим, уверен, согласны все зрители. Но я никогда не сомневался в добрых намерениях команды. В элитном спорте, особенно в «Формуле-1», где командная работа сочетается с личным результатом, невозможно всегда принимать идеальные решения и угодить всем», — цитирует 24-летнего Пиастри ESPN.

Глава «Макларен» Андреа Стелла подтвердил, что подход к внутрикомандной борьбе сохранится, но будет «усовершенствован». Пиастри уточнил, что изменения направлены на устранение прошлогодних проблем. «Регламент выглядит иначе. Мы сами создавали себе лишние сложности. Принцип приносит много пользы, и наша задача — сохранить только положительные стороны. Думаю, вокруг этих правил было больше шума, чем того заслуживает реальность. Многие судят, не зная внутренних процессов», — отметил гонщик.

До Гран-при Италии Пиастри лидировал в борьбе с Норрисом, опережая его на 34 очка после этапа в Нидерландах, однако затем его результаты ухудшились. При этом в первой половине сезона австралиец чаще показывал более высокую скорость.

Пиастри признался, что проанализировал свои ошибки. «Пики прошлогодней формы стали для меня подтверждением, что я могу быть сильным соперником, когда все складывается идеально. А сложные уроки второй половины года, особенно на этапах в Остине и Мексике, заставили меня пересмотреть технические и пилотажные аспекты, с которыми я раньше не сталкивался. Была череда непростых гонок по разным причинам, и важно понять, как управлять подобными ситуациями, — как мне лично, так и команде в целом. Мы проделали большую работу над ошибками, внесем коррективы в разные аспекты — не только в правила внутрикомандной борьбы, но и в организацию работы, управление временем. Главный урок — нельзя останавливаться в развитии», — заключил Пиастри.

По итогам сезона-2025 пилот «Макларен» Норрис стал чемпионом «Формулы-1». Пиастри занял третье место в личном зачете. Также британская команда выиграла Кубок конструкторов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Макларен
Ландо Норрис
Оскар Пиастри
Читайте также
Премьер-министр Италии Мелони задремала на церемонии открытия Олимпиады
Болельщик пронес флаг России на церемонию открытия Олимпиады-2026
ЦСКА на пороге усиления обороны. Армейцы вступили в битву с таинственным саудовским клубом за бразильца
Маск объединил SpaceX и xAI перед IPO и стал первым человеком с состоянием в $800 млрд. Что может пойти не так
Зеленский по итогам переговоров вновь заявил о несогласии на выход из Донбасса
Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе Олимпиады-2026
Популярное видео
Квартальнов видит выход
Квартальнов видит выход
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: зажжение олимпийского огня
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: фигурное катание, команды — день 1
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Аделия Петросян — профайл фигуристки
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Петр Гуменник — профайл фигуриста
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Савелий Коростелев — профайл лыжника
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Дарья Непряева — профайл лыжницы
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Ксения Коржова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Анастасия Семенова — профайл конькобежки
Олимпиада-2026: Алена Крылова — профайл шорт-трекистки
Олимпиада-2026: Алена Крылова — профайл шорт-трекистки
Олимпиада-2026: Иван Посашков — профайл шорт-трекиста
Олимпиада-2026: Иван Посашков — профайл шорт-трекиста
Олимпиада-2026: Никита Филиппов — профайл ски-альпиниста
Олимпиада-2026: Никита Филиппов — профайл ски-альпиниста
Олимпиада-2026: Семен Ефимов — профайл горнолыжника
Олимпиада-2026: Семен Ефимов — профайл горнолыжника
Олимпиада-2026: Юлия Плешкова — профайл горнолыжницы
Олимпиада-2026: Юлия Плешкова — профайл горнолыжницы
Олимпиада-2026: Павел Репилов — профайл саночника
Олимпиада-2026: Павел Репилов — профайл саночника
Олимпиада-2026: Дарья Олесик — профайл саночницы
Олимпиада-2026: Дарья Олесик — профайл саночницы
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
Интервью Андрея Разина с Алексеем Шевченко
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Гибкий ЗОЖ»: Как дожить до 120 лет?
«Гибкий ЗОЖ»: Как дожить до 120 лет?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Колобок Колобков

    Д- Дурачок

    05.02.2026

    • Штайнер назвал уход из «Ред Булл» в 2008 году лучшим событием в своей жизни

    Ферстаппен лидирует в «Формуле-1» с годовым доходом 70 миллионов долларов

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости