5 мая, 01:44

Пиастри — о победе в «Гран-при Майами»: «Машина была по-настоящему невероятной»

Сергей Разин
корреспондент

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри прокомментировал победу в «Гран-при Майами».

«В субботу было непросто, квалификация получилась одной из самых сложных в году, так что завершить уикенд победой — впечатляющий результат. Немного потолкались в первом повороте, что мне в итоге помогло. Я знал, что лучше избегать Макса в первом повороте, знал, что затем у меня будет хороший темп и возможность получить преимущество — машина была по-настоящему невероятной.

Счастлив победить, счастлив набрать очки. Два года назад мы в Майами были самыми медленными, нас, по-моему, дважды обгоняли на круг. Теперь мы выиграли с отрывом в 25 секунд от ближайшего соперника — это невероятное достижение», — сказал Пиастри в интервью после гонки.

Пиастри победил в «Гран-при Майами», вторую строчку занял его напарник Ландо Норрис, замкнул тройку лучших пилот «Мерседеса» Джордж Расселл.

Следующая этап Формулы-1 «Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет в Имоле (Италия) 18 мая.

