Пиастри потребовал изменить правила «Формулы-1» после столкновения в Лас-Вегасе

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри призвал пересмотреть гоночные правила «Формулы-1» после ряда противоречивых решений стюардов.

«Требуется корректировка, поскольку некоторые гонщики используют правила в свою пользу. Происходят инциденты, которые мы не хотим видеть в гонках», — приводит слова Пиастри Racing News 365.

В частности, 24-летний австралиец раскритиковал непоследовательность в наказаниях и манипуляции правилами во время Гран-при Лас-Вегаса, где он столкнулся с пилотом «Рейсинг Буллз» Лиамом Лоусоном. Стюарды посчитали, что в этот момент Лоусон избегал столкновения с пилотом «Мерседес» Джорджем Расселлом, поэтому не стали штрафовать Лоусона за столкновение с Пиастри.

Пиастри сравнил эту ситуацию в Лас-Вегасе с Гран-при в Сан-Паулу, где стюарды вынесли ему 10-секундный штраф за столкновение с Кими Антонелли из «Мерседес».

После 22 этапов Пиастри занимает второе место в личном зачете пилотов с 366 очками, столько же очков у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, он располагается на третьей строчке. Лидером таблицы является напарник Пиастри по команде Ландо Норрис — 390 очков.