Пиастри получил приз имени Лоренцо Бандини

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри стал обладателем премии имени Лоренцо Бандини.

Вручение награды состоялось в среду, 14 мая, в итальянском городе Бризигелла.

Данная премия присуждается выдающимся личностям из мира автоспорта в память об автогонщике Лоренцо Бандини, погибшем после аварии на «Гран-При Монако» в 1967 году. Пиастри стал третьим австралийцем после Марка Уэббера и Даниэля Риккардо, удостоенным этой награды.

«Надеюсь, это не единственный раз, когда на этой неделе мы услышим австралийский гимн. Для меня высокая честь получить такой приз. Я считаю его очень важной наградой», — сказал Пиастри на церемонии награждения.

24-летний австралиец является чемпионом «Формулы-3» (2020) и «Формулы-2» (2021). В 2023 году он дебютировал в «Формуле-1» в составе «Макларен». После шести этапов чемпионата нынешнего сезона Пиастри лидирует в личном зачете пилотов.