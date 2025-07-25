25 июля 2025, 14:56

Пиастри показал лучший результат на тренировке «Гран-при Бельгии»

Сергей Разин
корреспондент

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри показал лучшее время на «Гран-при Бельгии».

24-летний австралиец показал результат 1.42,022. На втором месте пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,404), замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларен» (+0,504).

«Гран-при Бельгии» пройдет 27 июля и начнется в 16.00 мск.

Формула-1. «Гран-при Бельгии». Тренировка

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.42,022.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,404.

3. Ландо Норрис («Макларен») +0,504.

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,576.

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,906.

6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,957.

7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,063.

8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,090.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,098.

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1,100.

11. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,195.

12. Александер Албон («Уильямс») +1,239.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,240.

14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1,448.

15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,456.

16. Эстебан Окон («Хаас») +1,548.

17. Пьер Гасли («Альпин») +1,907.

18. Юки Цунода («Ред Булл») +2,470.

19. Франко Колапинто («Альпин») +2,825.

20. Оливер Берман («Хаас») +3,055.

Личный зачет
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes
72
2
Джордж Расселл
Mercedes
63
3
Шарль Леклер
Ferrari
49
4
Льюис Хэмилтон
Ferrari
41
5
Ландо Норрис
McLaren
25
Кубок конструкторов
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
43
4
Haas
18
5
Red Bull Racing
16
Календарь гонок
Гран-при Австралии
08.03.2026
Завершена
Гран-при Китая
15.03.2026
Завершена
Гран-при Японии
29.03.2026
Завершена
Гран-при Майами
03.05.2026
Завершена
Гран-при Канады
24.05.2026
Предстоит
Как победить стресс и просыпаться бодрым?
Что нас ждет в КХЛ. Когда Жаровский снимет маску
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Стартует финал Кубка Гагарина
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Баффало»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
Семь ведущих игроков уезжают из КХЛ
«Анахайм» — «Вегас»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Баффало» — «Монреаль»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Надо ли «Авангарду» увольнять главного тренера Ги Буше
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, видеообзор
«Страсбур» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Филадельфия» — «Каролина»: второй раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
