Пиастри показал лучший результат на тренировке «Гран-при Бельгии»
Пилот «Макларен» Оскар Пиастри показал лучшее время на «Гран-при Бельгии».
24-летний австралиец показал результат 1.42,022. На втором месте пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,404), замкнул тройку Ландо Норрис из «Макларен» (+0,504).
«Гран-при Бельгии» пройдет 27 июля и начнется в 16.00 мск.
Формула-1. «Гран-при Бельгии». Тренировка
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1.42,022.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,404.
3. Ландо Норрис («Макларен») +0,504.
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,576.
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,906.
6. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0,957.
7. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1,063.
8. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,090.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,098.
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1,100.
11. Карлос Сайнс («Уильямс») +1,195.
12. Александер Албон («Уильямс») +1,239.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1,240.
14. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1,448.
15. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1,456.
16. Эстебан Окон («Хаас») +1,548.
17. Пьер Гасли («Альпин») +1,907.
18. Юки Цунода («Ред Булл») +2,470.
19. Франко Колапинто («Альпин») +2,825.
20. Оливер Берман («Хаас») +3,055.