Пиастри: «Исход гонки определила квалификация»

Оскар Пиастри из «Макларена» подвел итоги своего выступления на «Гран-при Японии», где он занял третье место.

«Сегодня у нас была хорошая скорость. Я несколько раз приближался, хотел побороться за более высокую позицию, но, по правде говоря, ключевое определилось еще в субботу. Тем не менее, подиум — это всегда успех.

Мы с Ландо особо не обсуждали возможный обмен позициями — у меня был приличный темп, но пройти впереди идущего оказалось невозможно. Так часто бывает, когда стартуешь позади. В целом — солидная гонка», — отметил австралиец после финиша.

Ферстаппен из «Ред Булл» одержал уверенную победу, а Норрис завершил гонку вторым, подтвердив прогресс «Макларена» в этом сезоне.