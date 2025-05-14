Пиастри: «Я направляюсь в Имолу с чувством уверенности и оптимизма»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри поделился ожиданиями от «Гран-при Эмилии-Романьи».

«Я направляюсь в Имолу с чувством уверенности и оптимизма. Впереди трасса старой школы с легендарными поворотами Acque Minerali и Piratella. Мне не терпится испытать MCL39 на этом треке. Я сфокусирован на предстоящей первой гонке европейского этапа сезона и готов закрепить достигнутый успех», — заявил Пиастри клубной пресс-службе.

Пиастри сейчас возглавляет личный зачет с 131 очком.

«Гран-при Эмилии-Романьи» пройдет с 16 по 18 мая и станет первым европейским этапом в 2025 году.