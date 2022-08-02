Пиастри: «Я не буду выступать за «Альпин» в 2023 году»

Оскар Пиастри опроверг новость о том, что он будет выступать за «Альпин» в 2023 году.

«В «Альпин» выпустили пресс-релиз без моего согласия и сообщили, что я буду выступать за эту команду в следующем году. Это неверная информация. Я не подписывал контракт с «Альпин» на 2023 год. Я не буду выступать за «Альпин» в 2023 году», — написал Пиастри в социальных сетях.

Ранее пресс-службы команды и «Формулы-1» официально объявили о том, что Пиастри станет боевым пилотом «Альпин» в сезоне-2023.

Пиастри — чемпион «Формулы-3» (2020) и «Формулы-2» (2021). В текущем сезоне 21-летний австралиец является резервным пилотом «Альпин».