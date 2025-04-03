Пиастри: «22 гонки впереди — паниковать из-за отставания рано»

Австралийский гонщик «Макларен» Оскар Пиастри оценил текущий сезон, объяснив, почему не переживает из-за отставания в чемпионате.

«Макс в прошлом году не только вырвался вперед в начале сезона — он не дал никому шанса в конце, даже когда «Ред Булл» потеряли преимущество. Важно уметь выжимать максимум из любой ситуации: когда машина быстрее всех — и когда ее потолок лишь 4-5 место.

Чемпионат теряют и выигрывают не только в первых гонках, но и в последних. Первые шесть этапов так же важны, как финальные шесть. Хотя к концу сезона ты уже четко понимаешь расклад сил.

22 гонки — огромная дистанция. Если начну переживать из-за отставания сейчас, сезон станет невыносимым. Моя задача — максимум в каждом уик-энде. В Мельбурне я работал над слабыми местами, в Китае получил результат. Очки придут сами», — цитирует Пиастри speedcafe.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.