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4 апреля, 17:09

Пиастри назвал потенциального конкурента «Макларен» на «Гран-при Японии»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри назвал потенциального конкурента команды на «Гран-при Японии».

«Мерседес» выглядит быстрым. Нам нужно быть настороже», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Пиастри подчеркнул, что, хотя серебристые болиды не показали максимального результата в пятницу, их реальный темп может проявиться в субботу и воскресенье. Поэтому «Макларен» предстоит тщательно анализировать данные и быть готовым к жесткой борьбе.

Третий этап сезона 2025 года проходит с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Источник: Skysports
Формула-1
Макларен
Мерседес
Оскар Пиастри
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