Пиастри назвал потенциального конкурента «Макларен» на «Гран-при Японии»

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри назвал потенциального конкурента команды на «Гран-при Японии».

«Мерседес» выглядит быстрым. Нам нужно быть настороже», — приводит слова Пиастри Sky Sports.

Пиастри подчеркнул, что, хотя серебристые болиды не показали максимального результата в пятницу, их реальный темп может проявиться в субботу и воскресенье. Поэтому «Макларен» предстоит тщательно анализировать данные и быть готовым к жесткой борьбе.

Третий этап сезона 2025 года проходит с 4 по 6 апреля в Сузуке.