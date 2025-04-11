Пиастри — лучший во второй тренировке «Гран-при Бахрейна»
В пятницу, 11 апреля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоялась вторая тренировка четвертого этапа «Формулы-1» сезона 2025 года — «Гран-при Бахрейна».
Лучшим по итогам практики стал пилот «Макларен» Оскар Пиастри. Второе место занял его напарник Ландо Норрис. Третьим стал Джордж Расселл из «Мерседес». Макс Ферстаппен показал седьмой результат.
«Гран-при Бахрейна». Вторая тренировка:
1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.505.
2. Ландо Норрис («Макларен») — +0.154.
3. Джордж Расселл («Мерседес») — +0.527.
4. Шарль Леклер («Феррари») — +0.540.
5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — +0.722.
6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — +0.733.
7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.825.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +1.071.
9. Оливер Берман («Хаас») — +1.079.
10. Карлос Сайнс («Уильямс») — +1.118.
11. Александер Албон («Уильямс») — +1.191.
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — +1.201.
13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — +1.267.
14. Джек Дуэн («Альпин») — +1.283.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +1.320.
16. Эстебан Окон («Хаас») — +1.365.
17. Пьер Гасли («Альпин») — +1.442.
18. Юки Цунода («Ред-Булл») — +1.519.
19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +1.877.
20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — +1.991.