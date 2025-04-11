Пиастри — лучший во второй тренировке «Гран-при Бахрейна»

В пятницу, 11 апреля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире состоялась вторая тренировка четвертого этапа «Формулы-1» сезона 2025 года — «Гран-при Бахрейна».

Лучшим по итогам практики стал пилот «Макларен» Оскар Пиастри. Второе место занял его напарник Ландо Норрис. Третьим стал Джордж Расселл из «Мерседес». Макс Ферстаппен показал седьмой результат.

«Гран-при Бахрейна». Вторая тренировка:

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:30.505.

2. Ландо Норрис («Макларен») — +0.154.

3. Джордж Расселл («Мерседес») — +0.527.

4. Шарль Леклер («Феррари») — +0.540.

5. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — +0.722.

6. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») — +0.733.

7. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0.825.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») — +1.071.

9. Оливер Берман («Хаас») — +1.079.

10. Карлос Сайнс («Уильямс») — +1.118.

11. Александер Албон («Уильямс») — +1.191.

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — +1.201.

13. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — +1.267.

14. Джек Дуэн («Альпин») — +1.283.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — +1.320.

16. Эстебан Окон («Хаас») — +1.365.

17. Пьер Гасли («Альпин») — +1.442.

18. Юки Цунода («Ред-Булл») — +1.519.

19. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — +1.877.

20. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — +1.991.