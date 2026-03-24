Петров считает, что гонки «Формулы-1» выглядят грустно после введения нового регламента

Первый российский пилот «Формулы-1», вице-президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виталий Петров оценил изменения технического регламента, вступившие в силу с нового сезона.

«Понимаю, что это все выглядит, как игрушка в «Марио», — не настоящие обгоны. Но думаю, что надо посмотреть еще пару гонок, когда все команды определят свои проблемы и начнут показывать все свою скорость. Но пока, безусловно, со стороны это все выглядит грустно», — сказал Петров ТАСС.

Одним из нововведений в правилах является накопление энергии, которое происходит при нажатии на педаль тормоза или при сбрасывании скорости. Эту энергию пилоты могут использовать во время обгонов.

После двух этапов Гран-при лидером личного зачета является пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Немецкая команда также возглавляет Кубок конструкторов. Третий этап сезона пройдет с 27 по 29 марта в японской Сузуке.

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