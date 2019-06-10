Петров считает, что Феттель получил незаслуженный штраф

Первый российский гонщик в истории "Формулы-1" Виталий Петров в своем Инстаграме прокомментировал штраф пилота "Феррари" Себастьяна Феттеля, из-за которого Льюис Хэмилтон стал победителем "Гран-при Канады". Наказание немец получил за небезопасное возвращение на трассу и принуждение другого пилота покинуть пределы трека. После ошибки Феттель едва не выдавил в стену "Мерседес" Хэмилтона, который попытался его обойти в борьбе за лидерство.

– Я считаю, что штраф абсолютно незаслуженный. Да, машину занесло. Да, ты попал на траву. Но по инерции с травы тебя выносит, ты не можешь контролировать это, машину несет как по льду, в одну сторону. Остается возможность ехать только прямо и выравнивать машину, чтобы не врезаться в стену. Да, Льюису пришлось тормозить. Но это не значит, что Феттель его каким-то образом заблокировал. У него реально не было шанса оставить Льюису места.

Вы видели этот занос, вы видели насколько было сложно выравнивать машину после травы. Поэтому не знаю, что будут делать судьи, вернут ли победу Феттелю. Может как-то обоснуют эту ситуацию. Но, думаю, что для всех болельщиков и любителей автоспорта судьи поступили неправильно.

Скандал: Феттель обогнал Хэмилтона, но проиграл //

На "Гран-при Канады" скандал: у Феттеля отобрали победу