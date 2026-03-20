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Петров рассказал о подвижках в вопросе возвращения российских гонщиков

Анастасия Пилипенко

Первый российский пилот «Формулы-1», вице-президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виталий Петров сообщил о прогрессе в вопросе восстановления российских гонщиков на международной арене, а также возвращения национального флага и гимна.

«Подвижки позитивные есть, но я не хочу подробно это комментировать, чтобы не сглазить. Поживем — увидим», — сказал Петров ТАСС.

1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине Международная автомобильная федерация (FIA) разрешила российским и белорусским гонщикам выступать в соревнованиях только в нейтральном статусе и при условии подписания особого документа, в котором прописаны ряд ограничений для пилотов.

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Источник: ТАСС
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Формула-1
Виталий Петров (Формула-1)
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