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Сегодня, 15:24

Петров: «Не хотелось бы, чтобы Ферстаппен стал чемпионом уже в Лас-Вегасе»

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Первый российский пилот в «Формуле-1» Виталий Петров высказал мнение о концовке сезона.

«Сезон интересный. Тот же «Макларен» смог дать бой «Ред Булл», — приводит ТАСС слова Петрова. — Но допускают ошибки еще — как пилоты, так и команда, я про «Макларен». А так они могли быть выше в личном зачете. По мне, интересный сезон. В Лас-Вегасе может решиться судьба титула, но не хотелось бы, чтобы Макс [Ферстаппен] выиграл чемпионство уже сейчас».

Ферстаппен досрочно станет четырехкратным чемпионом «Формулы-1» в Лас-Вегасе, если проиграет британцу Ландо Норрису из «Макларена» не более двух очков. В субботу в квалификации Ферстаппен показал пятый результат, Норрис — шестой. Гонка пройдет в воскресенье, начало — 09:00 мск.

Источник: ТАСС
Виталий Петров (Формула-1)
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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