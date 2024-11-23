Петров: «Не хотелось бы, чтобы Ферстаппен стал чемпионом уже в Лас-Вегасе»

Первый российский пилот в «Формуле-1» Виталий Петров высказал мнение о концовке сезона.

«Сезон интересный. Тот же «Макларен» смог дать бой «Ред Булл», — приводит ТАСС слова Петрова. — Но допускают ошибки еще — как пилоты, так и команда, я про «Макларен». А так они могли быть выше в личном зачете. По мне, интересный сезон. В Лас-Вегасе может решиться судьба титула, но не хотелось бы, чтобы Макс [Ферстаппен] выиграл чемпионство уже сейчас».

Ферстаппен досрочно станет четырехкратным чемпионом «Формулы-1» в Лас-Вегасе, если проиграет британцу Ландо Норрису из «Макларена» не более двух очков. В субботу в квалификации Ферстаппен показал пятый результат, Норрис — шестой. Гонка пройдет в воскресенье, начало — 09:00 мск.