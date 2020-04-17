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Петров и Квят проведут совместный прямой эфир

18:54
Даниил Квят и Виталий Петров. Фото Instagram
Даниил Квят и Виталий Петров. Фото Instagram
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Два первых призовых российских гонщика в истории «Формулы-1» Виталий Петров и Даниил Квят проведут совместный прямой эфир в Instagram.

Петров выступал в «Королевских гонках» с 2010 по 2012 год в составе «Рено» и «Катерхэма». Квят представлял «Торо Россо» и «Ред Булл» с 2014 по 2017 год, после чего один сезон был пилотом по развитию в «Феррари», а с прошлого сезона снова присоединился к «Торо Россо» (с нынешнего сезона — «Альфа Таури»).

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