Петров и Квят проведут совместный прямой эфир

Два первых призовых российских гонщика в истории «Формулы-1» Виталий Петров и Даниил Квят проведут совместный прямой эфир в Instagram.

Петров выступал в «Королевских гонках» с 2010 по 2012 год в составе «Рено» и «Катерхэма». Квят представлял «Торо Россо» и «Ред Булл» с 2014 по 2017 год, после чего один сезон был пилотом по развитию в «Феррари», а с прошлого сезона снова присоединился к «Торо Россо» (с нынешнего сезона — «Альфа Таури»).