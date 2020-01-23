Пэт Симондс: «Изменения в регламенте на 2019 год были сделаны в спешке»

Технический специалист ФИА Пэт Симондс считает, что изменение регламента на 2019 год было ошибкой. Напомним, перед предыдущим сезоном в «Формуле-1» была упрощена конфигурация переднего антикрыла и воздуховодов.

— Все это было сделано в какой-то спешке. Если оглянуться назад, я бы этого не повторил, — цитирует F1i Симондса. — Фактически эти изменения никак не сработали. Мы недостаточно проработали предложенные изменения. Поэтому наверняка могли бы лучше все сделать. Хотя я не склонен считать, что такая ошибка может повториться с регламентом на 2021 год, когда изменения будут более радикальными.

Думаю, что в предстоящем сезоне не будет доминирования одной из команд. Жду интенсивного противостояния впереди. Надеюсь, что это не позволит какой-то из команд раньше других переключиться на машину 2021 года.