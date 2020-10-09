Первая практика «Гран-при Айфеля» отложена еще на полчаса из-за погодных условий. Дебют Шумахера под угрозой

Первая сессия свободных заездов «Гран-при Айфеля» вновь отложена из-за погодных условий.

На трассе «Нюрбургринг» идет дождь, сильная облачность не позволит медицинскому вертолету подняться в воздух в случае необходимости. Сессия должна была стартовать в 12.00 (мск), однако сначала была перенесена на 12.30 (мск), а позднее — на 13.00 (мск).

Таймер практики был запущен в 12.00 (мск), таким образом, в случае, если командам разрешат выпустить болиды на трассу, то у пилотов будет лишь полчаса сессионного времени.

В случае, если в 13.00 (мск) разрешения на выезд из боксов не поступит, то сессия с большой долей вероятности будет отменена. Таким образом, гонщики «Формулы-2» Мик Шумахер и Каллум Айлотт не смогут дебютировать в «Королевских гонках». Шумахер заявлен на первую практику в качестве пилота «Альфа Ромео», а Айлотт — в качестве пилота «Хаас».