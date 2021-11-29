Первая гонщица из Саудовской Аравии стала почетным гостем дебютного «Гран-при» «Ф-1» в стране

Организаторы первого в истории «Гран-при Саудовской Аравии» объявили, что Рима Джуффали стала официальным представителем и почетным гостем этапа «Формулы-1», информирует Reuters.

Джуффали выступает в британской «Формуле-3». После того как в 2018 году саудовским женщинам разрешили водить автомобиль, Рима стала первой девушкой, получившей право участвовать в соревнованиях.

29-летняя гонщица проведет обкатку трассы и демонстрационные заезды на болиде «Уильямса» с логотипом национальной авиакомпании Saudia.