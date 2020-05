Первая гонка в истории «Формулы-1». Ее провели 70 лет назад

70 лет назад в Сильверстоуне (Англия) состоялась первая в истории гонка чемпионата «Формулы-1». Победителем этапа стал Джузеппе Фарина из команды «Альфа-Ромео». Компанию на пьедестале почета ему составили Луиджи Фаджиоли и Редж Парнелл. Фарина стал победителем первого чемпионата.

Today marks 70 years since the first of our 1,018 races so far



Giuseppe Farina took victory at Silverstone in his Alfa Romeo 158#F1 #F170 pic.twitter.com/J995bksZeM