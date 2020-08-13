Перес, заразившийся коронавирусом, надеется вернуться к гонкам в ближайшие выходные

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес рассказал, что хочет как можно скорее вернуться к гонкам. Сейчас мексиканца, сдавшего положительный тест на коронавирус перед «Гран-при Великобритании», заменяет Нико Хюлькенберг.

— Мне повезло, что я отделался лишь незначительными симптомами, — цитирует журналист Адам Купер Переса. — Я продолжал тренироваться и уверен, что готов вернуться за руль. Рад, что у меня есть планшет, с которым я смог хоть как-то развлекаться на карантине. Я очень скучаю по гонкам, тяжело следить за ними, когда ты не можешь в них участвовать. Не могу дождаться момента, когда вернусь на трассу. Надеюсь, это произойдет уже на этой неделе.

Перес пропустил из-за коронавируса уже две гонки — «Гран-при Великобритании» и «Гран-при 70-летия «Формулы-1». Блишайший этап «Королевских гонок» пройдет в Испании с 14 по 16 августа.