Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес показал лучшее время в первой сессии свободных заездов «Гран-при Штирии».

Время Переса — 1:04.867. Второй результат показал Макс Ферстаппен из «Ред Булла» (+0,096 секунды), третью строчку занял Валттери Боттас из «Мерседеса» (+0,222). Другой пилот «серебряных стрел» Льюис Хэмилтон стал лишь четвертым (+0,253). Россиянин Даниил Квят из «Альфа Таури» стал 11-м по итогам заезда (+0,948), расположившись между двух «Феррари»: Себастьян Феттель занял 10-е место (+0,903), а Шарль Леклер — 12-е (+0,970). Партнер Квята по команде Пьер Гасли оказался быстрее — он занял 8-ю строчку (+0,831).

Вторая сессия свободных заездов «Гран-при Штирии» состоится сегодня, начало — в 16.00 по московскому времени.