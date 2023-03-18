Перес выиграл квалификация «Гран-при Саудовской Аравии», Леклер — второй, Алонсо — третий

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии».

Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари». Однако Леклер потеряет десять позиций из-за замены блока управления электроникой.

Замкнул тройку пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал пятый результат.

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог закончить квалификацию из-за проблем с мотором. Он будет стартовать с 15-й строчки.

Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал восьмым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал четвертым.

«Гран-при Саудовской Аравии»

Джидда

Квалификация

Топ-10

1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,265

2. Шарль Леклер («Феррари») +0,155

3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,465

4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,592

5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,666

6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,680

7. Эстебан Окон («Альпин») +0,813

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,958

9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,978

10. Пьер Гасли («Альпин») +1,092

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

13. Кевин Магнуссен («Хаас»)

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

15. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

Выбыли после первого сегмента:

16. Юки Цунода («Альфа Таури»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Ник де Врис («Альфа Таури»)

19. Ландо Норрис («Макларен»)

20. Логан Сарджент («Уильямс»)