Перес выиграл квалификация «Гран-при Саудовской Аравии», Леклер — второй, Алонсо — третий
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес выиграл квалификацию «Гран-при Саудовской Аравии».
Второе время показал Шарль Леклер из «Феррари». Однако Леклер потеряет десять позиций из-за замены блока управления электроникой.
Замкнул тройку пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал пятый результат.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен не смог закончить квалификацию из-за проблем с мотором. Он будет стартовать с 15-й строчки.
Семикратный чемпион мира пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал восьмым. Напарник Хэмилтона Джордж Расселл по итогам квалификации стал четвертым.
«Гран-при Саудовской Аравии»
Джидда
Квалификация
Топ-10
1. Серхио Перес («Ред Булл») — 1.28,265
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,155
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,465
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,592
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,666
6. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,680
7. Эстебан Окон («Альпин») +0,813
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,958
9. Оскар Пиастри («Макларен») +0,978
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,092
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Хаас»)
12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)
13. Кевин Магнуссен («Хаас»)
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)
15. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
Выбыли после первого сегмента:
16. Юки Цунода («Альфа Таури»)
17. Алекс Албон («Уильямс»)
18. Ник де Врис («Альфа Таури»)
19. Ландо Норрис («Макларен»)
20. Логан Сарджент («Уильямс»)