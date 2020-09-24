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Перес ведет переговоры с «Хаасом»

08:36
Серхио Перес. Фото AFP
Серхио Перес. Фото AFP
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Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес может продолжить карьеру в «Хаасе», сообщает Motorsport.com.

По информации источника, менеджер мексиканского гонщика ведет переговоры с американской командой. В «Хаасе» еще не определились с составом боевых пилотов и могут рассмотреть вариант с заменой Кевина Магнуссена и Ромена Грожана, выступающих за коллектив сейчас.

Перес покинет «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона-2020, его место займет Себастьян Феттель.

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