Перес ведет переговоры с «Хаасом»

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес может продолжить карьеру в «Хаасе», сообщает Motorsport.com.

По информации источника, менеджер мексиканского гонщика ведет переговоры с американской командой. В «Хаасе» еще не определились с составом боевых пилотов и могут рассмотреть вариант с заменой Кевина Магнуссена и Ромена Грожана, выступающих за коллектив сейчас.

Перес покинет «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона-2020, его место займет Себастьян Феттель.