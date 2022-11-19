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Сегодня, 10:02

Перес сожалеет о словах в адрес Ферстаппена после «Гран-при Бразилии»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Мексиканский гонщик «Ред Булл» Серхио Перес признался, что жалеет о сказанных словах про своего партнера по команде Макса Ферстаппена после «Гран-при Бразилии».

«В «Формуле-1» всегда очень много эмоций, в других видах спорта ты не можешь говорить в прямом эфире, а здесь все высказывания очень эмоциональные. Конечно, я жалею о словах, сказанных после гонки, но мы вернулись к прежним отношениям. Мы готовы двигаться вперед. Мы все попали в довольно сложную ситуацию — и мы с Максом, и команда. Нужно было справляться с ней лучше. Теперь же сделаем выводы и будем учиться, все команды учатся. Мой приоритет — продолжать работать в комфортных условиях, доверять своему напарнику и команде», — приводит слова Переса Autosport.

На «Гран-при Бразилии» Ферстаппен отказался отдавать позицию Пересу на последних кругах. После финиша мексиканец по командному радио сказал, что это показывает кем является нидерландец на самом деле. Позже он заявил, что двукратный чемпион мира выиграл все свои титулы только благодаря ему.

За одну гонку до конца сезона-2022 Перес борется за вице-чемпионство с монегаском Шарлем Леклером из «Феррари». У обоих пилотов по 290 очков.

«Гран-при Абу-Даби» проходит с 18 по 20 ноября.

Источник: https://www.autosport.com/f1/news/perez-regrets-brazil-verstappen-comments-after-brazil-f1-team-orders-row/10401456/
Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
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