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Болид Переса загорелся за три круга до финиша «Гран-при Бахрейна»

20:27
Серхио Перес. Фото «Формула-1».
Серхио Перес. Фото «Формула-1».
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Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес не сумел финишировать на «Гран-при Бахрейна». Его болид загорелся за три круга до финиша, и он был вынужден прекратить борьбу. К этому момент он шел третьим.

Благодаря сходу Переса третьим стал пилот «Ред Булла» Александр Албон. Вторым стал его партнер Макс Ферстаппен. Победил Льюис Хэмилтон («Мерседес»). Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал 11-м.

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