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Сегодня, 08:37

Перес сказал, что не может с уверенностью говорить о своем будущем в «Ред Булл»

Камила Абдурахманова
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34-летний мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес рассказал о своем будущем после схода на финальном этапе сезона-2024 — «Гран-при Абу-Даби».

«Ну, на данный момент я не знаю. Я знаю только, что у меня есть контракт на участие в гонках в следующем году. И если в ближайшие дни ничего не изменится, то в следующем году все будет так же. Я думаю, что на данный момент все, что я могу сказать, — это то, что я подписал контракт в середине года, чтобы выступать за команду в течение следующих двух лет. Так что посмотрим, что произойдет и как пойдет разговор в ближайшие дни», — приводит слова Переса издание GPblog.

Перес выступает за «Ред Булл» с 2021 года. В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом мира. В этом году 34-летний мексиканец четыре раза поднимался на подиум, однако во второй половине сезона ни разу не финишировал выше шестого места и дважды становился 17-м.

Источник: GPblog
Формула-1
Ред Булл
Серхио Перес
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